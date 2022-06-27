Терюшков: «Химки» ждут технических требований, необходимых для работы системы Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб ждёт технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.



«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Также нам ещё не представили технические требования, чтобы мы провели аудит.



Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждём технических требований, которые необходимы для работы системы», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сегодня, 27 июня, появилась информация о том, как оформить цифровую карту болельщика, больше известную как Fan ID. Министерство спорта Российской Федерации на своём официальном сайте опубликовало подробную инструкцию о получении паспорта болельщика.