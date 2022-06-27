Мерсон — о действиях нового владельца «Челси»: это футбол, а не бейсбол или баскетбол

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал уход из лондонского «Челси» технического директора и спортивного советника Петра Чеха, а также директора клуба Марины Грановской. Мерсон остался шокирован действиями нового владельца лондонцев Тодда Боули в отношении этих сотрудников клуба.
«Я думал, что люди, которые пришли, оставят на своих постах Петра Чеха и Марину Грановскую, которая проделала большую работу в клубе. Они должны были сохранить их. Это нелегко, это не бейсбол и баскетбол, где вы совершаете обмены. Это профессиональный футбол, и я очень шокирован тем, что эти двое ушли так, как ушли», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Ранее сегодня, 27 июня, появлялась информация о том, что решение об уходе Петр Чех принял после того, как лондонский клуб покинула Марина Грановская.
- 27 июня 2022
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