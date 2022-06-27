Ашот Хачатурянц хочет открыть футбольную академию в Красногорске
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц намерен открыть свою футбольную академию в Красногорске. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурянц рассматривал разные варианты, но именно Красногорск является приоритетом.
Ранее о намерении Хачатурянца создать футбольную академию сообщал «РБ Спорт».
Сегодня, 27 июня, Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, Хачтурянц стал исполняющим обязанности главы РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он был утверждён в должности 22 ноября прошлого года.
По итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков.
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