Ашот Хачатурянц хочет открыть футбольную академию в Красногорске

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц намерен открыть свою футбольную академию в Красногорске. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хачатурянц рассматривал разные варианты, но именно Красногорск является приоритетом.



Ранее о намерении Хачатурянца создать футбольную академию сообщал «РБ Спорт».

Сегодня, 27 июня, Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, Хачтурянц стал исполняющим обязанности главы РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он был утверждён в должности 22 ноября прошлого года.

По итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков.