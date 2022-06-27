Люсьен Фавр: «Ницца» должна стабильно финишировать в тройке лучших Лиги 1
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Новый главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр обозначил главные цели французского клуба на ближайшее будущее.
«В течение двух лет цель состоит в том, чтобы стабильно финишировать в тройке лучших. Я предполагаю, что так и будет. Я должен говорить то, во что верю. Это и есть цель. В этом клубе есть хорошие игроки и хороший менталитет, судя по тому, что я увидел на первой тренировке. Сегодня утром было очень интересно, я увидел много позитивных вещей.
Между мной и болельщиками всегда были хорошие отношения, я рад снова вернуться к этим фанатам. Это преимущество — знать определённых людей. Я уже работал с Жан-Пьером Ривером раньше, и мне было очень важно знать этих людей», — приводит слова Фавра RMC Sport.
Новость по темеЛюсьен Фавр стал главным тренером «Ниццы»
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