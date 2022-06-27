Широков: с трофеями у Федуна не заладилось, но для «Спартака» он сделал очень многое

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об уходе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».
«Всё может быть, почему нет? Любая эпоха заканчивается, эта тоже может закончиться. Ничего страшного. Тем более он говорит, что не отходит от дел «Спартака».
18 лет — это большой срок в клубе. Целых три трофея есть, красавец стадион, отличная инфраструктура у детской академии имени Черенкова. Есть и негатив, но и очень много позитива. Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака».
Для него и болельщиков с трофеями дело не заладилось. Однако того, что он сделал в плане инфраструктуры, никто не отнимет. За это одно уже можно большое спасибо сказать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
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