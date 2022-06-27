Погба поселится в Турине в особняке, который снимал Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после перехода в «Ювентус» поселится в особняке, который снимал нападающий Криштиану Роналду, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, французский футболист переедет в особняк в Турине на 1 тыс. квадратных метров, в котором Роналду проживал до августа 2021 года. В особняке есть четыре спальни, тренажёрный зал, спа, бассейн, отдельный люкс, большой гараж, апартаменты для обслуживающего персонала и огромный парк.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Погба согласовали условия сотрудничества. Официально о сделке будет объявлено в следующем месяце. Футболист перейдёт в итальянский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Погба сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.
- 27 июня 2022
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