Погба поселится в Турине в особняке, который снимал Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после перехода в «Ювентус» поселится в особняке, который снимал нападающий Криштиану Роналду, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, французский футболист переедет в особняк в Турине на 1 тыс. квадратных метров, в котором Роналду проживал до августа 2021 года. В особняке есть четыре спальни, тренажёрный зал, спа, бассейн, отдельный люкс, большой гараж, апартаменты для обслуживающего персонала и огромный парк.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Погба согласовали условия сотрудничества. Официально о сделке будет объявлено в следующем месяце. Футболист перейдёт в итальянский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Погба сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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