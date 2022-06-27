Ал. Мостовой: за 19 лет в «Спартаке» у Федуна мало побед на поле. Три трофея — это кошмар

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об уходе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет.



Он сделал многое для «Спартака», при этом очень многое не получилось. За 19 лет в клубе было мало побед на футбольном поле. С такими возможностями три трофея — это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Лукойл» объявил об уходе Федуна из-за достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. Федун был назначен на пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году, а через десять лет стал владельцем московского «Спартака».