Ал. Мостовой: за 19 лет в «Спартаке» у Федуна мало побед на поле. Три трофея — это кошмар

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об уходе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».
«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в котором можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить. Это ожидаемо. Ничего страшного нет.
Он сделал многое для «Спартака», при этом очень многое не получилось. За 19 лет в клубе было мало побед на футбольном поле. С такими возможностями три трофея — это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее «Лукойл» объявил об уходе Федуна из-за достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. Федун был назначен на пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году, а через десять лет стал владельцем московского «Спартака».
- 27 июня 2022
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