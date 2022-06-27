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Канчельскис: уход Ларссона — это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу в атаке

Канчельскис: уход Ларссона — это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу в атаке
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о расторжении контракта между «Спартаком» и нападающим Джорданом Ларссоном.

«Это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу для «Спартака» в атаке, очень агрессивно играл. Поэтому большая потеря для «Спартака».

Его слова про Россию? Пускай с этим разбираются другие органы. На футбольном поле это потеря для команды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ларссон выступал за московский «Спартак» с 2019 года. Всего шведский форвард провёл за российский клуб 83 матча и забил 27 голов. В апреле 2022 года Ларссон перешёл на правах аренды в шведский АИК. Форвард также вызывается в сборную Швеции.

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