Пентхаус с видом на поле «Уэмбли» можно будет забронировать на время финала женского Евро

Пентхаус, оформленный в футбольной тематике, с видом на поле «Уэмбли» можно будет забронировать на одну ночь, 31 июля, на время финала женского чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает Shekicks.
Женский чемпионат Европы 2022 года пройдёт с 6 по 31 июля в девяти городах Англии. Финал турнира состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли».
Сообщается, что забронировать пентхаус с видом на поле главного английского стадиона можно будет начиная с 6 июля, с 10:00 по британскому времени. Отмечается, что при входе в пентхаус гостей будут встречать радостные крики толпы, имитирующие восхищение, которое слышат игроки, выходя на поле. Затем пространство переходит в привлекательную спальню и гостиную в стиле футбольного поля. Кроме того, в удивительном пентхаусе есть собственный балкон с лучшими местами для просмотра футбола на всём стадионе, что даст гостям потрясающую возможность наблюдать за финалом турнира.
Фото: shekicks.net
Фото: shekicks.net
Также сообщается, что счастливчикам, которым удастся забронировать пентхаус, проведут экскурсию по стадиону в сопровождении посла чемпионата Европы и экс-футболистки Карен Карни.
- 27 июня 2022
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