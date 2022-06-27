Сергей Юран подвёл итоги первого сбора «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о работе команды на первом тренировочном сборе, а также рассказал о состоянии футболистов подмосковного клуба.
«Первым сбором я доволен. Парни – молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объём они проделали. Будучи игроком, сам не любил сборы, но со временем понял, что без физической базы, которая закладывается в этот период, сложно провести хороший сезон. С учётом того, что отдыхали мы всего две с половиной недели, нагрузки были скорректированы. Вчера провели контрольный матч. В конце первого сбора подбираем в соперники обычно команду второй лиги, так как нагрузки к этому моменту ещё не сбавляем. К матчу не готовились. Результат для нас всегда важен, но гораздо важнее было выполнить тот объём работы, который был запланирован на первом сборе.
Обошлось без мышечных повреждений. Говорил после матча с врачом. Понятно, что накопилась усталость. Ребятам было тяжеловато на фоне жары, но отмечу положительный момент: у ребят не было судорог, проблем с мышцами никто не испытывал — каждый провёл по 45 минут. Это хороший индикатор, значит, мы правильно подготовили команду. Получился неплохой спарринг: у «Торпедо-2» молодые и обученные футболисты. После выходных нас ждёт заключительный этап подготовки.
На втором сборе у нас запланированы две игры. Будем подводить ребят к первому матчу, чтобы они получали нагрузку через игры. Акцент — на взрывную работу. Больше поработаем над тактикой и будем наигрывать стандартные положения», — приводит слова Юрана пресс-служба «Химок».
4 июля «Химки» проведут товарищеский матч с «Велесом», а через четыре дня подопечные Сергея Юрана сыграют с «Сочи». Напомним, новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля. В первом туре РПЛ сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с действующим чемпионом страны «Зенитом».
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