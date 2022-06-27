«Марсель» рассчитывает продать трёх игроков в клубы Серии А

Французский «Марсель» хочет продать трёх игроков в итальянский чемпионат. В число тех футболистов, с которыми хочет расстаться французская сторона, вошли полузащитник Кевин Стротман, защитник Поль Лирола и форвард Луис Энрике. Об этом сообщает L'Équipe.
Кевин Стротман недавно вернулся во французский клуб после второго сезона на правах аренды в «Дженоа». Сообщается, что большая зарплата нидерландского полузащитника является главной проблемой для «Марселя». Отмечается, что президент «Марселя» Пабло Лонгория и новый директор клуба Хавьер Рибалта на прошлой неделе отправились в Италию, чтобы встретиться с потенциальными покупателями, в том числе с представителями «Вероны». Ожидается, что «Марселю» придётся покрыть большую часть заработной платы игрока, если они снова отдадут его в аренду.
Интерес к 20-летнему Луису Энрике проявляет «Торино». Контракт молодого бразильца с французским клубом рассчитан до 2025 года.
Правый защитник Поль Лирола пополнил состав «Марселя» прошлым летом, перейдя из «Фиорентины» за € 12 млн. Сообщается, что футболист хочет больше игрового времени, поэтому клуб уже начал искать покупателя для игрока на итальянском рынке.
- 27 июня 2022
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