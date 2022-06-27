В «Химках» назвали позиции, которые планируют усилить в летнее трансферное окно
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал позиции, которые подмосковный клуб планирует усилить в летнее трансферное окно.
«По позициям, конечно, мы ищем. Наша основная задача — опорник и нападающий. Зона, на которой играл Юрий Жирков, у нас достаточно хороша — на ней проблем не будет», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В нынешнее летнее трансферное окно подмосковный клуб уже покинули такие футболисты, как Юрий Жирков, Павел Мамаев, Гиа Григалава. Ранее стало известно, что «Химки» подписали контракт с российским вратарём Антоном Митрюшкиным. Голкипер присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента после ухода из дрезденского «Динамо».
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