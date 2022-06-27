Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: условия на матче легенд «Спартака» и «Зенита» будут приближены к боевым

Игонин: условия на матче легенд «Спартака» и «Зенита» будут приближены к боевым
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал об условиях проведения матча легенд санкт-петербургского клуба и «Спартака».

«Я всех и обзваниваю. Если кого-то не будет, первый буду знать. Я бы не стал сейчас говорить, что это встреча со старыми товарищами, потому что в последнее время мы благодаря усилиям и поддержке ветеранского футбола достаточно часто встречаемся, общаемся.

Есть принципиальный вопрос: ещё раз увидеться и пообщаться — это самое главное. В игре может быть всё. Мы встречаемся, играем, по-разному матчи складываются: разные накал, организация. Восьмого числа условия будут максимально приближены к боевым, если мы начинаем его обсуждать за несколько недель. В какой-то части я отвечаю за формирование состава и, быть может, за программу после матча», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Александр Кержаков: матч легенд «Спартака» и «Зенита»? Я об этом ничего не слышал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022