Игонин: условия на матче легенд «Спартака» и «Зенита» будут приближены к боевым

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал об условиях проведения матча легенд санкт-петербургского клуба и «Спартака».

«Я всех и обзваниваю. Если кого-то не будет, первый буду знать. Я бы не стал сейчас говорить, что это встреча со старыми товарищами, потому что в последнее время мы благодаря усилиям и поддержке ветеранского футбола достаточно часто встречаемся, общаемся.



Есть принципиальный вопрос: ещё раз увидеться и пообщаться — это самое главное. В игре может быть всё. Мы встречаемся, играем, по-разному матчи складываются: разные накал, организация. Восьмого числа условия будут максимально приближены к боевым, если мы начинаем его обсуждать за несколько недель. В какой-то части я отвечаю за формирование состава и, быть может, за программу после матча», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.