Игонин: условия на матче легенд «Спартака» и «Зенита» будут приближены к боевым

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал об условиях проведения матча легенд санкт-петербургского клуба и «Спартака».
«Я всех и обзваниваю. Если кого-то не будет, первый буду знать. Я бы не стал сейчас говорить, что это встреча со старыми товарищами, потому что в последнее время мы благодаря усилиям и поддержке ветеранского футбола достаточно часто встречаемся, общаемся.
Есть принципиальный вопрос: ещё раз увидеться и пообщаться — это самое главное. В игре может быть всё. Мы встречаемся, играем, по-разному матчи складываются: разные накал, организация. Восьмого числа условия будут максимально приближены к боевым, если мы начинаем его обсуждать за несколько недель. В какой-то части я отвечаю за формирование состава и, быть может, за программу после матча», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:28
-
20:28
-
20:08
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
17:58