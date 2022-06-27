«Спартак» — о Ларссоне: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Агент №007

Московский «Спартак» пошутил над расторгнувшим сегодня, 27 июня, контракт с клубом нападающим Джорданом Ларссоном. Красно-белые сравнили шведского форварда с агентом 007, указав на то, что в минувшем сезоне футболист не забил ни одного гола, не сделал ни одной результативной передачи за московский «Спартак», зато дал семь интервью.
«Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» — написано в официальном телеграм-канале московского «Спартака».
Напомним, сегодня, 27 июня, шведский нападающий «Спартака» расторг контракт с клубом. После того как ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года, Ларссон дал несколько интервью, в которых признался, что не желает возвращаться в Москву и рад, что ему не придётся этого делать.
- 27 июня 2022
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