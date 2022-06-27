Юрген Колер: дортмундская «Боруссия» — фаворит Бундеслиги сезона-2022/2023

Бывший защитник сборной Германии Юрген Колер заявил, что дортмундская «Боруссия» является фаворитом Бундеслиги в сезоне-2022/2023.

«Дортмунд является абсолютным главным фаворитом Бундеслиги в следующем сезоне, а не «Бавария». Они укрепились такими игроками, как Никлас Зюле, Нико Шлоттербек и Карим Адейеми – это всё футболисты своих национальных сборных. Также ещё может быть подписан Давид Раум из «Хоффенхайма». Не стоит забывать, что скоро может быть подтверждён трансфер Себастьена Аллера, который очень хорошо знает Бундеслигу. Эти трансферы сделают эту команду сильнее.

Ни Бенжамен Павар, ни Дайо Упамекано, ни Лукас Эрнандес — при всём моём уважении – недостаточно хороши для такого топ–клуба, как «Бавария». Насколько хороши два игрока, приехавшие из «Аякса», Нуссайр Мазрауи и Райан Гравенберх, нам ещё предстоит узнать. Я ещё не совсем уверен в этих переходах. Мюнхенцам не хватало такого универсала, как Хави Мартинес.

У «Баварии» всё ещё есть проблема с Робертом Левандовским. И она вызывает беспокойство. Приход Садио Мане даёт «Баварии» супернападающего с экстраординарными навыками, но он не станет классической заменой поляку. Мане — игрок другого типа. Он может играть на острие, так как доказал свой класс, играя под руководством Юргена Клоппа, но сенегалец интерпретирует эту позицию по-другому», — приводит слова Колера Kicker.