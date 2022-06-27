Президент «Атлетико» подтвердил подписание Акселя Витселя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что бельгийский полузащитник Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.



«У нас уже есть Витсель, практически всё готово. Придётся подождать несколько дней или недель до официального объявления, и дело сделано. Сейчас мы занимаемся поисками защитника», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.



Напомним, Витсель находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб полузащитник сыграл в 144 матчах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит».

По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».

«Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур