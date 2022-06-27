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Непомнящий: если информация о неполучении «Томью» лицензии — правда, то это катастрофа

Непомнящий: если информация о неполучении «Томью» лицензии — правда, то это катастрофа
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на информацию, согласно которой томский клуб не получил лицензию для выступления в ФНЛ-2 и пропустит следующий сезон на профессиональном уровне.

«Если это правда, то это катастрофа. Город Томск не заслуживает такого. Может, ещё сориентируются и исправят эту проблему, время ещё есть.

Я знаю, что губернатор посылал письмо в РФС, что есть намерения помочь клубу, но, почему это застопорилось, я не знаю, для меня это новость. Будем надеяться, что это лишь слухи. Я недавно был в Томске, там не хотят оставлять город без команды», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге. По итогам прошлого сезона томский клуб занял 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Победителем ФНЛ стало московское «Торпедо». Позже «Томь» попыталась получить лицензию для игры в ФНЛ-2.

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