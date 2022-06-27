В «Зените» опровергли информацию о получении предложений о трансфере Вильмара Барриоса
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, согласно которой санкт-петербургский клуб получил ряд предложений о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса.
«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», — приводит слова Медведева Metaratings.
Ранее сообщалось, что в услугах Барриоса заинтересованы клубы из Европы, а также бразильский «Фламенго», который, по информации СМИ, уже сделал официальный запрос по поводу трансфера 28-летнего колумбийского футболиста.
Напомним, Барриос играет в составе «Зенита» с 2019 года. В минувшем сезоне колумбийский хавбек принял участие в 37 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
23:23
-
23:23
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
22:48
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:28
-
20:28
-
20:08
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:37
-
19:31
Партнерский контент