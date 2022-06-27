В «Зените» опровергли информацию о получении предложений о трансфере Вильмара Барриоса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, согласно которой санкт-петербургский клуб получил ряд предложений о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса.



«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», — приводит слова Медведева Metaratings.



Ранее сообщалось, что в услугах Барриоса заинтересованы клубы из Европы, а также бразильский «Фламенго», который, по информации СМИ, уже сделал официальный запрос по поводу трансфера 28-летнего колумбийского футболиста.



Напомним, Барриос играет в составе «Зенита» с 2019 года. В минувшем сезоне колумбийский хавбек принял участие в 37 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме Источник: Вильмар Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»