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Алаев должен покинуть посты в ФНЛ и РФС до 7 июля, чтобы выдвинуться на пост главы РПЛ

Алаев должен покинуть посты в ФНЛ и РФС до 7 июля, чтобы выдвинуться на пост главы РПЛ
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев должен покинуть другие руководящие должности в российском футболе до 7 июля, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РПЛ, сообщает Metaratings.

Напомним, Алаев на данный момент является главой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС). 7 июля истекает срок выдвижения кандидатов в президенты РПЛ. К этому времени Алаев должен быть независимым кандидатом без руководящих постов в футболе. Тогда с большой долей вероятности он будет выдвинут на пост главы лиги и станет единственным кандидатом.

Напомним, сегодня, 27 июня, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Он занимал эту должность с осени прошлого года после ухода в отставку Сергея Прядкина.

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