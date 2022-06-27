Алаев должен покинуть посты в ФНЛ и РФС до 7 июля, чтобы выдвинуться на пост главы РПЛ

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев должен покинуть другие руководящие должности в российском футболе до 7 июля, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РПЛ, сообщает Metaratings.



Напомним, Алаев на данный момент является главой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС). 7 июля истекает срок выдвижения кандидатов в президенты РПЛ. К этому времени Алаев должен быть независимым кандидатом без руководящих постов в футболе. Тогда с большой долей вероятности он будет выдвинут на пост главы лиги и станет единственным кандидатом.



Напомним, сегодня, 27 июня, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Он занимал эту должность с осени прошлого года после ухода в отставку Сергея Прядкина.