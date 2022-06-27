Фернандиньо стал игроком «Атлетико Паранаэнсе». Футболист является воспитанником клуба
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Бразильский игрок «Манчестер Сити» Фернандиньо на правах свободного агента пополнил состав «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Фото: athletico.com.br
Легендарный игрок «Манчестер Сити» провёл за английский клуб 383 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи. Приоритетом 37-летнего бразильского игрока было возвращение в родной клуб, в котором он мечтал завершить карьеру.
Фернандиньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». Он играл за эту команду с 2002 по 2005 год до своего перехода в донецкий «Шахтёр». С бразильским клубом опытный опорный полузащитник подписал контракт до 2024 года. Сообщается, что Фернандиньо будет выступать в родном клубе под пятым номером.
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