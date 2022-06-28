Куман: сомневаюсь, что стоит платить € 50–60 млн за Левандовского

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в каталонский клуб.



«Левандовски — отличный футболист, стабильный бомбардир, но есть вопросы по поводу его возраста. Ему сколько, 35 лет? Я сомневаюсь, что стоит платить € 50–60 млн за него вдобавок к зарплате. Может быть, ему осталось играть два года. У меня бы возникло очень много сомнений», — приводит слова Кумана Goal.com.

Ранее Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию». Пока стороны не могут согласовать трансфер, так как немецкий клуб требует за польского футболиста € 60 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму за 33-летнего нападающего и предлагают € 50 млн.