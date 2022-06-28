Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куман: сомневаюсь, что стоит платить € 50–60 млн за Левандовского

Куман: сомневаюсь, что стоит платить € 50–60 млн за Левандовского
Комментарии

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в каталонский клуб.

«Левандовски — отличный футболист, стабильный бомбардир, но есть вопросы по поводу его возраста. Ему сколько, 35 лет? Я сомневаюсь, что стоит платить € 50–60 млн за него вдобавок к зарплате. Может быть, ему осталось играть два года. У меня бы возникло очень много сомнений», — приводит слова Кумана Goal.com.

Ранее Левандовски заявил, что хочет покинуть «Баварию». Пока стороны не могут согласовать трансфер, так как немецкий клуб требует за польского футболиста € 60 млн. Каталонцы не готовы платить такую сумму за 33-летнего нападающего и предлагают € 50 млн.

Новость по теме
Глава Ла Лиги: надеюсь, Левандовски сыграет за «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022