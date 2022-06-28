«Рома» назвала игроков «Ювентуса», которые могли бы быть включены в сделку по Дзаньоло

«Рома» готова включить в сделку по продаже полузащитника клуба Николо Дзаньоло некоторых игроков «Ювентуса», который является главным претендентом на подписание футболиста. В число игроков, которых «Рома» хотела бы видеть в своём составе, вошли Артур Рамос, Фабио Миретти и Джакомо Вриони. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «Ювентус» всеми силами пытается снизить запрашиваемую за полузащитника сборной Италии цену, которая составляет € 50–60 млн.

Артур Рамос выглядит одним из вариантов для римского клуба, однако сообщается, что бразильский игрок не на первом месте в списке приоритетов главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Вместо бразильского опорника римляне хотят подписать перспективных молодых игроков туринского клуба. Среди них упоминается 18-летний полузащитник Фабио Миретти, который уже провёл семь матчей за основную команду «Ювентуса» и является звездой сборной Италии до 19 лет. Другой игрок — Джакомо Вриони, 23-летний центральный нападающий, который отыграл минувший сезон на правах аренды в «Тироле», а также провёл шесть матчей за сборную Албании.