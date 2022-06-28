Хави прервал отпуск ради встречи с агентом Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави предпринимает новые попытки продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Sport.es.



По информации источника, наставника каталонского клуба сам инициировал новую встречу с агентом 25-летнего футболиста и прервал из-за неё свой отпуск. Хави рассчитывает убедить Дембеле принять условия нового соглашения, предложенного «Барселоной».



Напомним, действующий контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года форвард вызывается в национальную команду Франции.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур: