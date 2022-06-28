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Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг на полгода

Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг на полгода
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Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили срок дисквалификации за допинг на шесть месяцев, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

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