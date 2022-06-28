Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг на полгода

Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили срок дисквалификации за допинг на шесть месяцев, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.