Сагитов – Слуцкому: не надо говорить, что у «Рубина» нет воспитанников

Воспитанник «Рубина» Артур Сагитов, который сейчас является футболистом «Сатурна», обратился к наставнику казанского клуба Леониду Слуцкому.
«Слуцкий говорит, что у «Рубина» нет воспитанников, хотя в момент его прихода в клуб были Агапов, Микушин, Яковлев, Абдуллин и я, игравшие в ФНЛ, а также Степанов, который выступал в РПЛ — это же очень неплохой уровень для 20-летних игроков. Но нам сразу дали понять, что нужно искать новые клубы. Слуцкий собрал команду перспективных легионеров, опытных россиян и в итоге смог занять четвертое место — все хорошо было. За что его ругать? Просто не надо говорить, что у «Рубина» нет воспитанников. Мы есть. Останься в команде Курбан Бекиевич Бердыев или Роман Сергеевич Шаронов, многие бы до сих пор играли в Казани», — приводит слова Сагитова в БИЗНЕС Online.
Напомним, по итогам сезона чемпионата России «Рубиин» занял предпоследнее, 15-е место и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
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