Владимир Обухов высказался о продлении дисквалификации за допинг на полгода

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о продлении своей дисквалификации за допинг на шесть месяцев.

«WADA посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить. Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказали, что очень ждут возвращения», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выиграло дело в отношении Обухова в Спортивном арбитражном суде и дисквалификацию футболиста продлили на полгода. Впервые его дисквалифицировали за следы запрещённого вещества — метандиенона в июле 2021 года. Срок дисквалификации составляет шесть месяцев.