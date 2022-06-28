Владимир Обухов высказался о продлении дисквалификации за допинг на полгода

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о продлении своей дисквалификации за допинг на шесть месяцев.
«WADA посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить. Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказали, что очень ждут возвращения», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выиграло дело в отношении Обухова в Спортивном арбитражном суде и дисквалификацию футболиста продлили на полгода. Впервые его дисквалифицировали за следы запрещённого вещества — метандиенона в июле 2021 года. Срок дисквалификации составляет шесть месяцев.
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