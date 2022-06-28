«Барселона» живёт прошлым». Куман раскритиковал тактику каталонского клуба

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал тактическую схему команды.

«Как голландец я за доминирование в игре. Если играть с тремя центральными защитниками и пятью защитниками, нельзя сказать, что это защитная схема. С такой схемой мы три-четыре месяца играли лучшие матчи последних лет. Ярчайший пример — финал Кубка с «Атлетиком». «Барселона» живёт прошлым, 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, физичнее. Вы не можете жит прошлым», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 год. Ранее стало известно, что Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Он возглавит сборную в 2023 году.