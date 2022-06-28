Гарет Бэйл прокомментировал переход в «Лос-Анджелес»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл высказался о переходе в американский клуб «Лос-Анджелес».

«Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в Лос-Анджелесе», — приводит слова Бэйла официальный сайт клуба.

Напомним, предыдущей командой Бэйла с 2013 года был мадридский «Реал». Гарет провёл за клуб 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач во всех соревнованиях.

В составе «Реала» Бэйл выиграл 19 трофеев. Нападающий вместе с командой становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (5), Суперкубка УЕФА (3), клубного чемпионата мира (4), испанской Ла Лиги (3), Кубка Испании (1) и Суперкубка Испании (3).