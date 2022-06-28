Икер Касильяс оценил трансферы Рюдигера и Тчуамени в «Реал»

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о приобретениях клуба на трансферном рынке.
«Я думаю, что Тчуамени и Рюдигер будут хорошим подкреплением. Мне кажется, что Рюдигер станет важным звеном в команде, потому что обеспечит надежность в обороне, чтобы команда могла сконцентрироваться на другом», — приводит слова Касильяса Marca.
Напомним, Рюдигер стал первым новичком «Реала» в летнее трансферное окно. Футболист подписал со «сливочными» контракт на четыре сезона. Сообщается, что в соглашении защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн. В прошедшем сезоне Рюдигер принял участие в 54 матчах за «Челси», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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Контракт 22-летнего Тчуамени с «Реалом» рассчитан на шесть лет. В минувшем сезоне футболист в составе «Монако» провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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