Источник: Ди Мария в шаге от перехода в «Ювентус»

Экс-хавбек «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на этой неделе пройдут переговоры по окончательным деталям контракта, чтобы как можно быстрее завершить сделку.
В сообщении также говорится, что трансфер Ди Марии является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в летнее трансферное окно.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» отказался от трансфера аргентинского футболиста из-за его долгого размышления над предложенным контрактом.
Рыночная стоимость 34-летнего Ди Мария, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.
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