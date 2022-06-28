Владимир Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом» на товарищеском турнире

55-летний российский специалист Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА в текущее межсезонье, высказался о начале второго тренировочного сбора армейцев, а также выразил мнение о предстоящем товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом».
«Вчера втянулись в работу после выходного дня. Сегодня первая тренировка была многофункциональной — футболисты работали над силой и скоростно-силовыми качествами по станциям, на данный момент это нам необходимо. Вечером играли в футбол малыми группами.
Через день вступаем в турнир матчем с «Зенитом», поэтому завтра будет плавная работа — предыгровая тренировка. Наши соперники тоже находятся в стадии подготовки к чемпионату и рассматривают предстоящий Кубок именно с этой точки зрения. Все команды амбициозные, и мы видим, насколько интересно и содержательно проходят игры. Никто не хочет уступать, мы уже видели две ничьи, и только в сериях пенальти «Зенит» одержал две победы. За время турнира мы получим много информации и проверим наработки, которые были заложены на первом сборе и закладываются в эти дни», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте клуба.
Отметим, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдёт на «ВЭБ Арене» в среду, 29 июня. Начало – в 20:00 мск.
ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче под руководством Федотова.
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