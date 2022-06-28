Хакеры взломали телефон игрока «Сассуоло» и слили в сеть его обнажённое фото

Мобильный телефон полузащитника итальянского «Сассуоло» Давиде Фраттези был взломан неизвестными, которые сразу после этого на странице одной из социальных сетей футболиста опубликовали его обнажённое фото, сообщает Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что пикантная фотография всего на несколько минут появилась в сториз итальянца, после чего он оперативно успел её удалить.

Впоследствии Фраттези прокомментировал эту ситуацию. «Ребята, извините, но кто-то как-то взломал телефон и выложили это фото… Прошу прощения!», — написал футболист в своей социальной сети.

22-летний Фраттези в завершившемся сезоне провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн.

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