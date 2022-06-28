«Барселона» отказалась от трансфера де Лигта из-за высокой цены на футболиста

Руководство каталонской «Барселоны» пыталось усилить центр обороны защитником туринского «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом, однако отказалась от идеи трансфера, узнав от итальянского клуба требуемую сумму компенсации за переход голландца, сообщает Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что представители «Ювентуса» были готовы расстаться с футболистом за € 100 млн. «Сине-гранатовые» сочли эти требования завышенными и вышли из переговоров.

Также сообщается, что камнем преткновения в переходе де Лигта стала его высокая заработная плата.

22-летний Маттейс де Лигт в завершившемся сезоне провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус».