Игрок «Юниона»: природные катаклизмы приведут к росту беженцев. Это отразится на футболе
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30-летний английский защитник бельгийского «Юниона» Кристиан Бёрджесс выразил мнение, что изменения природе могут отразиться на футболе в будущем.
«Я не думаю, что погода оказала такое же негативное влияние на футбол, как и на другие виды спорта, но в будущем этого следует ожидать. Чтобы избежать этого, мы должны серьёзно относиться к этому вопросу уже сейчас.
Изменение климата и природные катаклизмы неизбежно приведут к новым стихийным бедствиям и всёэто негативно скажется на перемещении людей. Число беженцев будет увеличиваться, произойдут политические изменения, изменения в том, как мы организуем нашу жизнь. И всё это отразится на футболе и спорте», — приводит слова Бёрджесса Sky Sports.
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