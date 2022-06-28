Игрок «Юниона»: природные катаклизмы приведут к росту беженцев. Это отразится на футболе

30-летний английский защитник бельгийского «Юниона» Кристиан Бёрджесс выразил мнение, что изменения природе могут отразиться на футболе в будущем.

«Я не думаю, что погода оказала такое же негативное влияние на футбол, как и на другие виды спорта, но в будущем этого следует ожидать. Чтобы избежать этого, мы должны серьёзно относиться к этому вопросу уже сейчас.

Изменение климата и природные катаклизмы неизбежно приведут к новым стихийным бедствиям и всёэто негативно скажется на перемещении людей. Число беженцев будет увеличиваться, произойдут политические изменения, изменения в том, как мы организуем нашу жизнь. И всё это отразится на футболе и спорте», — приводит слова Бёрджесса Sky Sports.

Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду.