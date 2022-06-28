Источник: вратарь «Арминии» продолжит карьеру в «Манчестер Сити»

Голкипер немецкой «Арминии» Штефан Ортега продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, условия сделки между сторонами уже согласованы и в настоящее время руководство «Сити» ищет возможность продать резервного голкипера Закари Стеффена. Ортега перейдёт в стан чемпионов Англии на правах свободного агента.

Отметим, что Штефан Ортега уже попрощался с «Арминией». «Пришло время прощаться. Я бы хотел поблагодарить команду за невероятные 12 лет. Это было увлекательное путешествие, в котором я сильно развился как в спортивном плане, так и как личность. Нам удалось попасть в бундеслигу, но год спустя мы вылетели. Я всегда рассчитывал на вашу поддержку и всегда буду фанатом «Арминии». Желаю команде и всем болельщикам только самого лучшего и успехов во всём», — написал голкипер в одной из социальных сетей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 6 млн. Контракт футболиста с «Арминией» заканчивается 1 июля этого года.

Чемпионский парад «Манчестер Сити».