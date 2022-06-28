Экс-агент Левандовского: он хочет перейти в «Барселону», чтобы показать, что лучше Бензема

Бывший агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского Цезари Кухарски высказался о причинах возможного трансфера поляка в «Барселону».

«Он хочет доказать, что он лучше Карима Бензема, это главная причина перейти в «Барселону». У Левандовского нет мечты. Для него игра в футбол — это работа, и он профессионал. «Реал» Мадрид» и «Барселона» находятся на одном уровне.

Я думаю, что это возможно. «Барселона» и Левандовски будут бороться за это подписание. Считаю, что в итоге он подпишет контракт с «Барселоной», — приводит слова Кухарского Mirror со ссылкой на Radio Ser.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньга на его трансфер.

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