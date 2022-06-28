Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Советник Мане: «ПСЖ» «атаковал» Садио перед трансфером в «Баварию»

Советник Мане: «ПСЖ» «атаковал» Садио перед трансфером в «Баварию»
Комментарии

Бакари Сиссе, являющийся советником нападающего «Баварии» Садио Мане, заявил о том, что «Пари Сен-Жермен» пытался подписать его клиента перед трансфером в мюнхенский клуб.

«Да, «ПСЖ» действительно «атаковал» Садио. Леонардо имел несколько контактов с немецкими агентами.

Они виделись, обсуждали все тонкости возможного перехода Садио в «ПСЖ», но на этом всё и закончилось. Все знают, что Леонардо сидел на катапультируемом кресле, нам пришлось ждать.

В прошлом году это могло произойти и с «Барселоной». Именно Лионель Месси навязал Садио Мане в сделку, когда речь шла о его переходе в «Барселону». Он назвал два имени: Садио Мане и аргентинский центральный защитник», — приводит слова Сиссе Mirror.

Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 32 млн.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.

Новость по теме
Садио Мане определился с игровым номером в «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022