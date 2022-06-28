Экс-капитан «Астон Виллы» призвал футбольные клубы запретить игрокам употреблять алкоголь

Бывший капитан «Астон Виллы» Стэн Коллимор призвал футбольные клубы запретить своим футболистам употреблять спиртное в свете недавних подробностей отдыха полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

«Я знаю, через какую психологическую травму я прошёл из-за собственной наивности во время игровой карьеры, и я вижу сходство. Ему нужно понять, что он больше не просто Джек из Брума, он является общественным достоянием, и поэтому моё послание остаётся: «Пожалуйста, малыш, смени курс и поверь мне, что «приз» за то, что ты делаешь, будет не совсем хороший».

«Я бы сказал это любому игроку, чьи выходки тусовщика регулярно попадали на первые страницы газет и веб-сайтов, и я надеюсь, что вскоре он прислушается к моему совету. Как бы безумно это ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы хотел, чтобы футбольные клубы полностью запретили употребление алкоголя игрокам», — приводит слова Коллимора Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что во время отдыха Грилиш потратил € 95 тыс. на 116 бутылок шампанского.

Пьяный Грилиш пытается попасть в бар.