Экс-капитан «Астон Виллы» призвал футбольные клубы запретить игрокам употреблять алкоголь

Бывший капитан «Астон Виллы» Стэн Коллимор призвал футбольные клубы запретить своим футболистам употреблять спиртное в свете недавних подробностей отдыха полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша.
«Я знаю, через какую психологическую травму я прошёл из-за собственной наивности во время игровой карьеры, и я вижу сходство. Ему нужно понять, что он больше не просто Джек из Брума, он является общественным достоянием, и поэтому моё послание остаётся: «Пожалуйста, малыш, смени курс и поверь мне, что «приз» за то, что ты делаешь, будет не совсем хороший».
«Я бы сказал это любому игроку, чьи выходки тусовщика регулярно попадали на первые страницы газет и веб-сайтов, и я надеюсь, что вскоре он прислушается к моему совету. Как бы безумно это ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы хотел, чтобы футбольные клубы полностью запретили употребление алкоголя игрокам», — приводит слова Коллимора Daily Mail.
Напомним, ранее сообщалось, что во время отдыха Грилиш потратил € 95 тыс. на 116 бутылок шампанского.
Пьяный Грилиш пытается попасть в бар.
- 28 июня 2022
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
08:11
-
07:47
-
07:43
-
07:35
-
07:15
-
06:57
-
06:56
-
06:40
-
06:34
-
06:20
-
06:17
-
06:00
-
05:50
-
05:36
-
05:22
-
05:19
-
04:57
-
04:55
-
04:10
-
03:48
-
03:34
-
03:12
-
02:52
-
02:19
-
01:59
-
01:41
-
01:18
-
00:44
-
00:40
-
00:22
-
00:12
-
00:08