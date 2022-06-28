Кристенсен опубликовал трогательный пост, попрощавшись с «Челси»

Датский защитник Андреас Кристенсен, ранее покинувший лондонский «Челси», опубликовал пост в честь прощания с клубом.
«Спасибо за всё. В 16 лет мне пришлось принять трудное решение покинуть Данию. У меня был только один выбор, и это был «Челси». С того момента, как я приехал, я почувствовал себя как дома. Я благодарен Джиму Фрейзеру и Нилу Бату, которые сразу же приняли меня как члена своей семьи.
Одним из моментов, которыми я больше всего горжусь в клубе, были победы в Молодёжном кубке Англии и Молодежной Лиге чемпионов УЕФА. Это была особая группа молодых игроков, которыми я гордился в качестве товарищей по команде.
Прошлый год был моим самым большим достижением как игрока, когда мы выиграли Лигу чемпионов.
Я был мальчишкой в «Челси» со всеми надеждами и страхами игрока, начинающего свою карьеру, и я благодарен всему клубу за то, что моя мечта осуществилась.
Проведя десять замечательных лет в этом клубе, я почувствовал, что сейчас самое подходящее время для нового этапа для меня и моей семьи. Психологически последние несколько месяцев были тяжёлыми, так как решение покинуть этот клуб и болельщиков было непростым.
Я не самый разговорчивый человек, поэтому иногда люди не понимают, как много для меня значат клуб и болельщики. Я буду скучать по игрокам, персоналу и всем здесь присутствующим. Я желаю всего наилучшего клубу и болельщикам в будущем», — написал Кристенсен в одной из социальных сетей.
Напомним, в данный момент футболист находится в статусе свободного агента.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 28 июня 2022
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