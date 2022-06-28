Игроку РПЛ продлили дисквалификацию за допинг, Федун покинул «Лукойл». Главное к утру
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Уход президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста, глава московского «Спартака» Леонид Федун покинул должность в компании «Лукойл», а российскому нападающему «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».
- «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джорданом Ларссоном.
- Гарет Бэйл стал игроком клуба «Лос-Анджелес».
- Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг на полгода.
- Прошлогодний полуфиналист Хуркач потерпел тяжелейшее поражение на старте Уимблдона.
- Обозреватель НХЛ назвал 10 главных интриг межсезонья. Контракт Малкина – в их числе.
- «Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньги на его трансфер.
- Действующий чемпион Новак Джокович одержал непростую победу на старте Уимблдона-2022.
- Источник: Леонид Федун хочет выйти из состава исполкома РФС.
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