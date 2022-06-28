Игроку РПЛ продлили дисквалификацию за допинг, Федун покинул «Лукойл». Главное к утру

Уход президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста, глава московского «Спартака» Леонид Федун покинул должность в компании «Лукойл», а российскому нападающему «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».