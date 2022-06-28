Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроку РПЛ продлили дисквалификацию за допинг, Федун покинул «Лукойл». Главное к утру

Игроку РПЛ продлили дисквалификацию за допинг, Федун покинул «Лукойл». Главное к утру
Комментарии

Уход президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста, глава московского «Спартака» Леонид Федун покинул должность в компании «Лукойл», а российскому нападающему «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ.
  2. Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».
  3. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Джорданом Ларссоном.
  4. Гарет Бэйл стал игроком клуба «Лос-Анджелес».
  5. Форварду «Оренбурга» Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за допинг на полгода.
  6. Прошлогодний полуфиналист Хуркач потерпел тяжелейшее поражение на старте Уимблдона.
  7. Обозреватель НХЛ назвал 10 главных интриг межсезонья. Контракт Малкина – в их числе.
  8. «Барселона» попросила Левандовского подождать, пока клуб соберёт деньги на его трансфер.
  9. Действующий чемпион Новак Джокович одержал непростую победу на старте Уимблдона-2022.
  10. Источник: Леонид Федун хочет выйти из состава исполкома РФС.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022