Маццола — о Лукаку в «Интере»: никогда не видел, чтобы игрок так хотел вернуться в клуб

Легенда «Интера» Сандро Маццола высказался о скором возвращении в итальянский клуб бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«Мне действительно нравится Лукаку, замечательно, что он проявил такое большое желание вернуться. Не все болельщики этому рады. Фанаты предупредили, что не будут встречать его в аэропорту или устраивать ему большие фанфары, всё ещё обиженные тем, что он ушёл при первой же возможности.

Я понимаю, что некоторым может быть трудно приветствовать его возвращение с энтузиазмом, видя, что произошло в прошлом году, но его желание вернуться обратно — это то, чего я никогда раньше не видел в футболе. Ему нужно вернуть любовь, работая так же усердно, как и в первый сезон в «Интере», так что давайте дадим ему возможность сделать это.

Думаю, что Лукаку очень хорошо сработается с Индзаги. Он всё ещё может изменить ситуацию в Серии А, и в конце концов единственное, что действительно имеет значение, — это победа «Интера», — приводит слова Маццолы Football Italia.