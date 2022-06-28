Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, мадридский клуб ищет замену 36-летнему Луке Модричу и видит в молодом футболисте сборной Англии идеального кандидата на эту роль. Сообщается, что «Реал» рассматривает возможность предложить немецкому клубу € 90 млн за подписание Беллингема. Однако отмечается, что в Англии есть клубы, которые готовы выплатить Дортмунду более € 100 млн за игрока. Именно в такую сумму оценили Беллингема в немецком клубе.
Ранее появлялась информация об интересе к Джуду Беллингему со стороны «Ливерпуля» и «Челси». Отмечается, что у англичанина нет пункта выкупа в контракте с немецким клубом, а соглашение с дортмундцами истекает летом 2025 года.
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