Эль-Шаарави может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 29-летнего итальянца заинтересован «Галатасарай», информирует Football Italia.
Согласно сведениям источника, «Галатасарай» уже сделал официальный запрос в «Рому» по поводу возможного трансфера Эль-Шаарави этим летом. Отмечается, что турецкие клубы стали активно смотреть в сторону итальянских тренеров и игроков, ведь есть удачные примеры в лице Андреа Пирло, Марио Балотелли, Фабио Борини и других.
Ранее СМИ также приписывали интерес «Галатасарая» к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
Напомним, Стефан Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 30 января 2021 года. Ранее футболист играл за «Дженоа», «Милан» и другие клубы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.
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