Мелкадзе: надеюсь, болельщики «Зенита» примут Бакаева

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит», а также раскритиковал решение о закрытии «Спартака»-2. Напомним, по окончании сезона-2021/2022 у Бакаева истёк контракт с красно-белыми и клуб не стал предлагать футболисту новое соглашение.

«Плохо ли, что из «Спартака» уходят воспитанники? То, что люди уходят – это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака»-2 – это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака»-2 много кто в Премьер-Лиге играет. Так что это, конечно, удивляет.

Каково Бакаеву будет в Петербурге? «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И всё у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением – это интересная история», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Примечательно, что Мелкадзе также является воспитанником «Спартака», которому не нашлось места в московском клубе. 25-летний игрок сначала ездил по арендам, а по истечении контракта с красно-белыми перешёл в «Сочи».