Жезус сегодня пройдёт медицинский осмотр перед переходом в лондонский «Арсенал»

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сегодня, 28 июня, пройдёт медосмотр перед трансфером в лондонский «Арсенал». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бразильский нападающий уже прибыл в Лондон и в скором времени «канониры» объявят о переходе 25-летнего нападающего официально.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Габриэла Жезуса составит € 52 млн. Отмечается, что форвард сборной Бразилии собирается заключить с лондонским клубом контракт до 2027 года.

Габриэл Жезус провёл за «Манчестер Сити» 236 матчей во всех турнирах, забил 95 мячей и сделал 46 результативных передач. 25-летний бразильский нападающий является третьим бомбардиром за всю историю манчестерского клуба, уступая только Рахиму Стерлингу (131 гол) и Серхио Агуэро (260 мячей).