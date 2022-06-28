Вратарь забил гол ударом через себя на 90+5-й минуте матча во 2-й норвежской лиге

Голкипер клуба 2-го дивизиона чемпионата Норвегии «Сотра» Мортен Грасмо забил невероятный гол ударом через себя на 90+5-й минуте матча 12-го тура с клубом «Юллерн» (2:2).

Клуб Мортена Грасмо уступал со счётом 1:2 до последних мгновений матча. Вратарь клуба подключился к розыгрышу одного из последних стандартных положений в этом матче. Голкиперу ловко удалось сложиться в воздухе и красивым ударом через себя сравнять счёт в матче на 90+5-й минуте встречи.

Отмечается, что 26-летний голкипер провёл в клубе «Сотра» всю профессиональную карьеру.

«Сотра» располагается на девятом месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Норвегии, набрав 12 очков после 11 сыгранных туров. «Юллерн» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.