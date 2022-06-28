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Икер Касильяс: Анхель Ди Мария идеально подойдёт «Ювентусу»

Икер Касильяс: Анхель Ди Мария идеально подойдёт «Ювентусу»
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Бывший игрок мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о возможном трансфере в туринский «Ювентус» экс-одноклубника по испанскому клубу Анхеля Ди Марии.

«Он отличный игрок: состоявшийся, пластичный, он может помочь им сделать качественный рывок. Кроме того, у него никогда не было серьёзных травм, он в отличной форме. Не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией в Италии, в том числе из-за его приверженности делу. В Европе он всегда играл на высоком уровне, в больших клубах. В итоге у них может получиться состав, в который войдут Кьеза, Влахович, Погба — какая команда! И он захочет хорошо подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Касильяса La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация о том, что Анхель Ди Мария в скором времени станет игроком туринского «Ювентуса».

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Источник: Ди Мария в шаге от перехода в «Ювентус»
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