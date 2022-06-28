«Оренбург» выступил с заявлением о продлении допинговой дисквалификации Обухова

Футбольный клуб «Оренбург» выступил с заявлением по поводу продления допинговой дисквалификации своего нападающего Владимира Обухова. Срок дисквалификации футболиста продлён на шесть месяцев.

«Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом. Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пересмотрел решение о дисквалификации Владимира Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за ФК «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята ещё в 2013 году на сборах молодёжной сборной России. Согласно решению, нападающий Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.

Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. По этой причине футболиста дисквалифицировали.

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