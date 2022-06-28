Тренер «Оренбурга» отреагировал на продление допинговой дисквалификации Обухова

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка отреагировал на дисквалификацию нападающего своей команды Владимира Обухова за допинг. Ранее стало известно, что дисквалификация Обухова продлена ещё на полгода, с соответствующим заявлением выступил «Оренбург».

«К сожалению, расположение команды покинул хороший футболист и, самое главное, хороший человек, Владимир Обухов», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт ФК «Оренбург».

Напомним, допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. По этой причине футболиста дисквалифицировали, а позже несколько раз продлевали дисквалификацию.