Тренер «Оренбурга» отреагировал на продление допинговой дисквалификации Обухова
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Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка отреагировал на дисквалификацию нападающего своей команды Владимира Обухова за допинг. Ранее стало известно, что дисквалификация Обухова продлена ещё на полгода, с соответствующим заявлением выступил «Оренбург».
«К сожалению, расположение команды покинул хороший футболист и, самое главное, хороший человек, Владимир Обухов», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт ФК «Оренбург».
Напомним, допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. По этой причине футболиста дисквалифицировали, а позже несколько раз продлевали дисквалификацию.
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