В Москве на Варшавском шоссе построят крытый футбольный манеж

Одобрен проект возведения некапитального объекта на юге Москвы. На земельном участке CityFootball возведёт круглогодичный манеж 2,6 тыс. квадратных метров для занятий футболом. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Реализация проекта позволит создать полноценный круглогодичный футбольный центр с возможностью игры в разных форматах для детей и взрослых. Это станет в том числе важным этапом для развития детской футбольной академии – за счёт наличия больших полей и манежа мы сможем проводить тренировки в разных форматах в любое время года и, таким образом, реализовать концепцию, когда в одном футбольном центре занимаются дети от 6 до 15 лет. Возможность установки манежа очень важна, и она реализуется благодаря упрощённому механизму размещения некапитальных объектов спортивного назначения», — сказал представитель CityFootball Павел Крупнов.

Он также отметил, что в манеже на Варшавском шоссе планируется внедрить несколько инноваций: в том числе установить IT-систему развития прогресса игроков и автоматические камеры для слежения за мячом, позволяющие снимать и затем разбирать любую игру детской и взрослой лиги, фиксировать изменения счёта. Это позволит сделать тренировки и игры максимально интересными и эффективными.

Сейчас на территории футбольного центра CityFootball Тульская работают открытые футбольные поля. Новый крытый манеж с футбольным полем поможет привлечь ещё больше посетителей разного возраста.